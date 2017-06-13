Москва, 13 июня, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Спецслужбы США оказывали поддержку членам незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Чечне и не реагировали на протесты со стороны Кремля. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме, который вышел на телеканале Showtime.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«У нас (властей РФ) сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, — говорит Путин. — Наши американские партнеры на словах говорят о поддержке России и готовности к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России».

По его словам, «холодная война» ушла в прошлое, у России были «ясные и прозрачные отношения со всем миром, с Европой и США».

«Мы (власти РФ) рассчитывали на поддержку (со стороны Вашингтона), а вместо этого увидели, что американские спецслужбы поддерживают террористов», — отметил глава государства.

При этом Путин добавил, что официальный Вашингтон даже не скрывал оказание политической помощи членам НВФ.

«Что касается оперативной поддержки и финансовой, у нас есть такие доказательства, — сказал президент. — Более того, некоторые из них мы представили нашим американским коллегам».

По словам главы государства, президент США Джордж Буш тогда обещал разобраться с этим. Однако позже в Кремль пришло письмо из ЦРУ США, в котором говорилось, что сотрудники ведомства вправе поддерживать отношения со всеми «представителями оппозиции» и будут делать это дальше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режиссер Оливер Стоун встречался с президентом РФ Владимиром Путиным на протяжении двух лет и брал у него интервью для документального фильма. Премьера картины пройдет на телеканале Showtime 12−15 июня.