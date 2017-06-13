Москва, 13 июня, 2017, 09:44 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье 13 июня возможен дождь с грозой и порывистый ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

Погода будет облачной, местами грозовой дождь будет сильным, поясняют синоптики. Воздух в столице прогреется до 17−19 выше нуля, по области — до 17−22 градусов. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.

В среду, 14 июня, ожидается облачность с прояснениями, дождь, местами с грозой. Ночью в столице будет от 10 до 12 тепла, в Подмосковье — 8−13 тепла. Днем в Москве потеплеет до 16−18 выше нуля, по области — до 14−19 градусов выше нуля. Скорость ветра западной четверти 5−10 м/с, при грозе порывы ветра до 12−17 м/с.

Читайте также: Москва пережила самый холодный май с начала века