* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джакарта, 13 июня, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Военные Индонезии заявили, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствует практически во всех провинциях страны, сообщает 13 июня Reuters.

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По словам главнокомандующего Национальной армии Индонезии генерала Гатота Нурмантьо, террористы имеют «спящие» ячейки по всей стране.

«После наших наблюдений мы видим, что ячейки есть почти в каждой провинции, это спящие ячейки», — отметил Нурмантьо.

«Эти ячейки могут легко объединиться с другими радикальными силами», — добавил генерал.

Некоторые провинции составляют исключение, в них спящие террористические организации обнаружены не были, это связано с тем, что их население преимущественно христианское.

Напомним, во многих странах Юго-Восточной Азии введен режим повышенной террористической угрозы, так как здесь после 2014 года, когда боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозгласили о создании халифата, значительно активизировали свою деятельность террористы.

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