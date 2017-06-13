Вашингтон, 13 июня, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Стала известна цена на новый смартфон от Apple. По мнению источников, близких к компании, iPhone 8 в США будет стоить не менее тысячи долларов. Об этом сообщает портал It Pro.

Тициан. Адам и Ева. ок 1550

«Мы ожидаем, что он будет самым дорогим смартфоном из когда-либо созданных Apple. Цена на него, вероятно, превысит отметку в 1000 долларов США», — говорится в сообщении.

На российском рынке цена на новый гаджет может превысить отметку в 100 тысяч рублей.

Устройство будет оснащено четырехъядерным процессором A11, двумя гигабайтами оперативной памяти (для модели Plus — три гигабайта), 12-мегапиксельной камерой. Кроме того, в комплект войдет технология беспроводной зарядки и сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Старт продаж намечен на осень 2017 года.

Напомним, что ранее стало известно о том, что компания Apple запустила массовое производство новых смартфонов — iPhone 8.