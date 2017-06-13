США, 13 июня, 2017, 07:20 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» второй сезон подряд стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии команда Евгения Малкина одержала победу над «Нэшвилл Предаторз».

Nhl.com «Питтсбург Пингвинз» обладатель Кубка Стэнли 2017

Шестой матч серии «Питтсбург» проводил в гостях. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Пингвинз».

Матч прошел в упорной борьбе. «Питтсбургу» удалось взять ворота соперника только в конце третьего периода. Отличился Патрик Хернквист. После этого хозяева сняли вратаря и пропустили гол от Карла Хагелина уже в пустые ворота.

Российский хоккеист Евгений Малкин результативными действиями в этом матче не отметился.

Таким образом, «Питтсбург» выиграл финальную серию со счетом 4:2 и защитил титул, завоеванный год назад, когда с тем же счетом в финале был обыгран «Сан-Хосе Шаркс».

Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017).

Плей-офф НХЛ. Финал. 6-й матч.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) —0:0 (0:0, 0:0, 0:2).