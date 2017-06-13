Владивосток, 13 июня, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Передача Приморского театра оперы и балета Мариинскому театру может обернуться уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями. С декабря 2015 года кредиторам не выплачено 10,9 млн рублей. Кроме того, приставы не могут взыскать с учреждения ещё свыше 86,7 млн рублей задолженности. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на официальный запрос депутата Госдумы Алексея Корниенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фемида

Читайте также: Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации

Установлено, что арбитражные суды Приморского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановили взыскать в пользу кредиторов Приморского театра оперы и балета 10,9 млн рублей. Однако требования по 21 исполнительному документу не исполнены.

Вместе с тем в производстве межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФСС РФ по Приморскому краю находится сводное исполнительное производство о взыскании с Приморского театра оперы и балета задолженности на сумму более чем 86,7 млн рублей.

«В ходе исполнительных действий наличие денежных средств на счетах должника и имущества, на которое может быть обращено взыскание, не выявлено. Судебным приставом-исполнителем на счета, открытые в банках, наложены аресты», — говорится в ответе Генпрокуратуры РФ за подписью Александра Буксмана.

Такая ситуация сложилась из-за того, что департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в 2015 году нарушил Гражданский кодекс РФ, изъял и закрепил находившееся в оперативном управлении театра имущество за департаментом культуры. После администрация Приморского края передала Мариинскому театру в безвозмездное пользование всё имущество театра оперы и балета, включая то, за которое учреждение перед поставщиками ещё не рассчиталось.

Таким образом, юридически театр уставную деятельность осуществлять не мог, ровно, как и удовлетворять требования кредиторов. При этом решение о ликвидации учреждения при изъятии имущества принято не было.

«Материалы проверки направлены в СУ СКР по Приморскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Приморского края по признакам состава преступления — злоупотребление должностными полномочиями», — пишет Буксман.

Губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Читайте также: Долги Приморского театра оперы и балета оплачивать никто не собирается?

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Приморского края открестилась от долгов Приморского театра оперы и балета перед кредиторами, с которыми учреждение не расплатилось до момента становления Приморской сценой Мариинского театра. Чиновники утверждают, что работу, связанную с прекращением деятельности учреждения, ведут именно они, однако за расчёты с подрядчиками ответственности не несут.