Пятница, 23 Декабря 2016 года
12:28:59 МСК

Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации

Общество
За руководством не доглядели, имущество безвозмездно отдали, ликвидировать не спешат
Старые счеты
Alexas_Fotos
Старые счеты

Владивосток, 23 Декабря 2016, 08:44 — REGNUM  Отвечать за долги кредиторов, с которыми Приморский театр оперы и балета не рассчитался до становления Мариинкой, судя по всему, придётся краевой администрации. По словам начальника управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства прокуратуры Приморья Юлии Силаковой, отданное под ликвидацию учреждение осталось без имущества, поэтому теперь ответственность за него несёт учредитель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Долги Приморского театра оперы и балета оплачивать никто не собирается?

В ответе прокуратуры на запрос редакции ИА REGNUM сказано, что в 2013—2015 годах финансовое обеспечение выполнения государственного задания «Приморским театром оперы и балета» осуществлялось органом исполнительной власти Приморского края в пределах бюджетных ассигнований через субсидии. Однако руководство театра заключало договоры на суммы, превышающие размер выделенных учреждению лимитов, что привело к образованию кредиторской задолженности.

«В связи с этим прокуратурой Фрунзенского района Владивостока в отдел полиции №4 УМВД России по Приморскому краю направлены материалы для организации проверки в порядке ст. ст. 144−145 УК РФ в отношении бывшего руководителя КГАУК «Приморский театр оперы и балета», — указано в документе.

На данный момент представление о ликвидации театра, подготовленное краевым департаментом культуры, находится на согласовании в органах исполнительной власти Приморья.

«После принятия администрацией Приморского края решения о ликвидации театра будет создана ликвидационная комиссия, которой будут рассматриваться, в том числе, вопросы об удовлетворении кредиторов. При недостаточности у ликвидируемого учреждения имущества, на которое может быть обращено взыскание, кредиторы вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении части требований за счёт собственника имущества этого учреждения», — пишет начальник управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства, советник юстиции Юлия Силакова.

Поскольку всё имущество Приморского театра оперы и балета, учредителем которого является администрация Приморского края, в декабре 2015 года было передано в безвозмездное пользование Мариинскому театру, за долги перед кредиторами всё-таки придётся ответить региональным властям.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Приморского края открестилась от долгов Приморского театра оперы и балета перед кредиторами, с которыми учреждение не расплатилось до момента становления Приморской сценой Мариинского театра. Чиновники утверждают, что работу, связанную с прекращением деятельности учреждения, ведут именно они, однако за расчёты с подрядчиками ответственности не несут.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долги предприятий
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации
ВладивостокРоссия Долги предприятий Общество
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах
ВладивостокРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Общество
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
23.12.16
Обама наносит «последний удар» по Израилю
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
23.12.16
Вслед за этапом Кубка мира по биатлону Россия может быть лишена ЧМ-2021
ОслоНорвегия Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
Опубликована видеозапись теракта на рождественской ярмарке в Берлине
БерлинГермания Теракты в Германии Происшествия
NB!
23.12.16
Полиция Мельбурна предотвратила теракт в соборе Святого Павла
МельбурнАвстралия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
ещё главное