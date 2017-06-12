Вашингтон, 13 июня, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Федеральный апелляционный суд США по 9-му округу, в Сан-Франциско, признал незаконным указ президента США Дональда Трампа о запрете въезда в страну граждан ряда мусульманских стран. Об этом 12 июня сообщает The New York Times.

Суд

Вынесенное судьями 9-го округа в понедельник, 12 июня, решение подтверждает аналогичное решение, принятое в прошлом месяце апелляционным судом США по 4-му округу, штат Вирджиния.

Сообщается, что два суда использовали разные аргументы, но пришли, в конечном итоге, к общему выводу.

Как говорится в обосновании решения суда штата Вирджиния, президентский миграционный указ нарушает запрет первой поправки конституции США на государственное установление религии. В свою очередь, судьи в Сан-Франциско заявили о том, что президент Трамп превысил предоставленные ему конгрессом полномочия в области иммиграции без должного на то основания.

«Приказ не дает достаточного основания для приостановления въезда более 180 миллионов человек по признаку национальности, — говорится в заявлении суда 9-го округа. — Национальная безопасность — это не «талисманное заклинание», использование которого может поддерживать любые решения власти».

Сообщается, что решение всех трех судей было единодушным.

Администрация президента США уже обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решение суда 4-го округа и восстановить действие миграционного указа.