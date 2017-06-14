Москва, 14 июня, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Чем больше недовольства вызывает у общественных деятелей работа уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, тем больше пытаются защитить ее те, кого проводимая ювенальной матушкой линия вполне устраивает. Впрочем, с такими защитниками, как говорится, и обвинителей не надо, потому что приводимые аргументы — один краше другого.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вице-премьер Голодец — куратор ювенального счастья

И «нашли, кого обвинять в ювенальщине, она же мать!» Да, и что? Само по себе это ровным счетом ничего не гарантирует. Среди пресловутых «храмовых танцовщиц» тоже есть матери. «Она православная!» Снова — и что? Один хорошо известный националист тоже называет себя православным, но это не мешает ему оставаться не более чем мракобесом, пытающимся под православной символикой спрятать свои далеко не христианские устремления.

Для пущей убедительности защитники Кузнецовой переходят на личности общественников и подвергают сомнению искренность их мотивов: мол, интриганы бьются за кусок бюджетного пирога. Нет смысла объяснять людям, которые привыкли судить по каким-то близким и понятным им критериям, что людьми движут не только интересы, но и идеалы, и что среди общественных деятелей много тех, кто и правда обеспокоен положением, сложившимся в России. И уж тем более напрасны объяснения про волонтерскую основу работы.

Как бы то ни было, все это — или эмоции, или недоказуемые утверждения. Позиция Кузнецовой заведомо слабее тем, что за нее говорят поступки. Не спрятанные, не тайные, не такие, о которых можно догадываться по полунамекам, — а открытые, конкретные, демонстрируемые со всей бессовестностью, на которую способна только или доверчивая простота, или вседозволенность, уверенная в безнаказанности. Так чего же больше в детском омбудсмене?

Читайте в статье: Железная пята ювеналки. С кем шагает омбудсмен?

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