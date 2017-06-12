Санкт-Петербург, 12 июня, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Главным событием Дня России в Санкт-Петербурге в этот раз стал Международный фестиваль цветов. Для Парада цветов, прошедшего по Невскому проспекту до Дворцовой площади, в городе было заготовлено 48 тысяч цветочных стеблей.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Парад цветов на Невском проспекте с почетным караулом

Прекрасным дополнением фестиваля цветов, создававшим праздничное настроение, стал марш-парад военных духовых оркестров по главной городской магистрали. В нем приняли участие военные оркестры из России, Шотландии, Сербии, Словакии, Казахстана и Молдавии.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Музыка сопровождала шествие

Движение парадной колонны фестиваля цветов началось в 14:00 от Аничкова моста. Шествие открывали четыре мобильные платформы, на которых были расположены оформленные цветами объемные декорации и флористические композиции.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Участники фестиваля цветов на Невском проспекте

Также во главе парада следовали декорированные цветами четыре ретро-автомобиля и три конных экипажа с каретами в сопровождении музыкальных и театральных коллективов.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Парад цветов открывали декорированные ретро-автомобили

Жители и гости Санкт-Петербурга могли наблюдать за красочным шествием уличных театров, артистов в цветочных костюмах.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Наряды и украшений участников парада вызывали восхищение

Участники шествия сделали специальную остановку напротив Гостиного двора, во время которой артисты представили зрителям тематический номер.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Конкурс костюмов на цветочную тему стал частью фестиваля

На Невском проспекте жители города и многочисленные туристы с улыбками наблюдали за движением цветочной колонны и фотографировали ее участников на свои гаджеты.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Посетители заведений на Невском любуются парадом цветов

С 15:00, когда Парад цветов добрался до конечной точки маршрута, на Дворцовой площади началось построение выставочной цветочной композиции и стартовали интерактивные программы в шатрах. Одновременно прошло шоу-дефиле военных оркестров.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Шествие духовых оркестров

После официального открытия фестиваля, на главной городской площади началось шоу цветов и показательные выступления цветочных моделей: красочный конкурс цветочных платьев, причесок и зонтиков.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Участница Фестиваля цветов

Также были проведены мастер-классы флористов из России, Голландии, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Армении и Белоруссии: именитые флористы создавали уникальные композиции и букеты.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Иностранные участники шествия духовых оркестров

Одновременно в Александровском саду свои работы на конкурсе клумб представили различные садово-парковые хозяйства.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Парад цветов раскрасил Невский проспект

Несколько часов подряд у всех зрителей фестиваля была возможность сфотографироваться среди тысяч и тысяч самых разных живых цветов. Завершился Фестиваль цветов оперным концертом «Бал цветов».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Военные оркестры на Невском проспекте

«Все цветы, которые останутся после демонтажа цветочных платформ, будут розданы туристам, прибывающих морским и воздушным видами транспорта в аэропорту «Пулково» и в пассажирском морском порту «Морской Фасад», — сообщил журналистам председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.