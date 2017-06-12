День России в Петербурге: симфония цветов и духовых оркестров
Санкт-Петербург, 12 июня, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Главным событием Дня России в Санкт-Петербурге в этот раз стал Международный фестиваль цветов. Для Парада цветов, прошедшего по Невскому проспекту до Дворцовой площади, в городе было заготовлено 48 тысяч цветочных стеблей.
Прекрасным дополнением фестиваля цветов, создававшим праздничное настроение, стал марш-парад военных духовых оркестров по главной городской магистрали. В нем приняли участие военные оркестры из России, Шотландии, Сербии, Словакии, Казахстана и Молдавии.
Движение парадной колонны фестиваля цветов началось в 14:00 от Аничкова моста. Шествие открывали четыре мобильные платформы, на которых были расположены оформленные цветами объемные декорации и флористические композиции.
Также во главе парада следовали декорированные цветами четыре ретро-автомобиля и три конных экипажа с каретами в сопровождении музыкальных и театральных коллективов.
Жители и гости Санкт-Петербурга могли наблюдать за красочным шествием уличных театров, артистов в цветочных костюмах.
Участники шествия сделали специальную остановку напротив Гостиного двора, во время которой артисты представили зрителям тематический номер.
На Невском проспекте жители города и многочисленные туристы с улыбками наблюдали за движением цветочной колонны и фотографировали ее участников на свои гаджеты.
С 15:00, когда Парад цветов добрался до конечной точки маршрута, на Дворцовой площади началось построение выставочной цветочной композиции и стартовали интерактивные программы в шатрах. Одновременно прошло шоу-дефиле военных оркестров.
После официального открытия фестиваля, на главной городской площади началось шоу цветов и показательные выступления цветочных моделей: красочный конкурс цветочных платьев, причесок и зонтиков.
Также были проведены мастер-классы флористов из России, Голландии, Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Армении и Белоруссии: именитые флористы создавали уникальные композиции и букеты.
Одновременно в Александровском саду свои работы на конкурсе клумб представили различные садово-парковые хозяйства.
Несколько часов подряд у всех зрителей фестиваля была возможность сфотографироваться среди тысяч и тысяч самых разных живых цветов. Завершился Фестиваль цветов оперным концертом «Бал цветов».
«Все цветы, которые останутся после демонтажа цветочных платформ, будут розданы туристам, прибывающих морским и воздушным видами транспорта в аэропорту «Пулково» и в пассажирском морском порту «Морской Фасад», — сообщил журналистам председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.