Тбилиси, 12 июня, 2017, 18:32 — ИА Регнум. «Я был в Зугдиди, Хурче, на Ингурском мосту и увидел аннексию со стороны соседнего государства, нарушения норм международного права», — заявил Линкявичус.

Линас Линкявичус

По его словам, действия России в отношении Грузии неприемлемы, а мировое сообщество должно следить за ситуацией и продолжать политику непризнания.

«Нужно применять политические, дипломатические и правовые методы, потому что ситуация там сложная. Очень важно продолжать политику реинтеграции. Люди, которые сегодня изолированы, должны почуствовать реальный интерес к себе», — подчеркнул глава МИД Литвы.

Очень плохим фактом он назвал закрытие контрольно-пропускных пунктов на грузино-абхазской границе, отметив, что это усложняет жизнь местного населения и разделяет общество.

Линкявичус призвал Грузию продолжать реформы невзирая на эти трудности. «Вы передовая страна в своем регионе и должны сохранить эту позицию», — обратился к властям Грузии глава МИД Литвы и еще раз заверил их в поддержке.