Астана, 12 июня, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с главой Татарии Рустамом Миннихановым. Назарбаев, поздравив Рустама Минниханова с Днем России, отметил сложившиеся дружественные отношения между двумя народами.

Kremlin.ru На церемонии открытия международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017»

«Как с Россией, так и с Татарстаном у нас очень теплые отношения. Казахи и татары очень близки по истории, культуре, языку и обычаям. У нас налажены хорошие экономические контакты. Ведем работу с предприятием «KAMAZ», реализуем проекты по вертолетному заводу в Алматы. Необходимо развивать эти и другие экономические связи, в том числе в нефтехимии», — сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, президент Татарии рассказал о своей миссии в Республике Казахстан, а также поделился впечатлениями после посещения новых архитектурных объектов столицы и выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017».

Затем Нурсултан Назарбаев и Рустам Минниханов обсудили вопросы реализации инфраструктурных проектов в рамках строительства дороги «Западный Китай — Западная Европа», а также пути повышения транзитно-транспортного потенциала Казахстана и Татарии.

В завершение встречи Рустам Минниханов вручил Нурсултану Назарбаеву орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» и пригласил его посетить Татарию.