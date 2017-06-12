Вашингтон, 12 июня, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Спецслужбы США пытались подкупить сотрудников команды, отвечающих за создание популярного мессенджера Telegram. Об этом один из основателей «ВКонтакте» и создатель Telegram Павел Дуров написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Во время недельного визита нашей команды в США в прошлом году было две попытки подкупить наших разработчиков американскими ведомствами, — написал он. — Плюс давление на меня со стороны ФБР».

Дуров добавил, что наивно было бы думать, будто в США «можно управлять независимым и безопасным приложением для шифрования».

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