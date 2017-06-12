Москва, 12 июня, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Юных посетителей парка куда больше всего интересует робот Пушкин, который, как заведённый, без остановки читает свои стихи. Рядом с великим поэтом стоит большая книга, где каждый может написать строчки стихотворений, пожелания и поздравления с Днём России. Совсем маленькие любители поэзии рисуют в них свои красочные трогательные рисунки.

Mos.ru III Московский фестиваль современной литературы в Сокольниках

На Фонтанной площади парка Сокольники транслируются зажигательные танцевальные композиции. Ожидается концертная программа с участием певицы Люси Чеботиной и певицы Aset и оркестра, которые в начале своего выступления исполнят гимн Российской Федерации.

На Фестивальной площади парка Сокольники особенно многолюдно. Здесь собрались любители спорта на «Большую тренировку». Для настоящих фанатов футбола выставлен главный трофей российских команд — кубок Российской футбольной премьер-лиги. А для истинных поклонников ФК «Спартак» здесь организована автограф-сессия с любимыми игроками клуба.

К «Большой тренировке» присоединился российский хоккеист Александр Овечкин, Аделина Сотникова (фигурное катание), Виктор Ан (шорт-трек), а также бронзовый призер Игр 2014 года в Сочи Алена Заварзина (сноуборд).