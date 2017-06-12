Рига, 12 июня, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Так как ситуация в сфере семейной медицины стала критической, семейные врачи Латвии приняли решение объявить забастовку 3 июля, заявила президент Ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, сообщает портал Rus.delfi.lv. Соответствующий документ в понедельник, 12 июня, был передан Министерству здравоохранения, Государственной инспекции труда и Национальному совету по трехстороннему сотрудничеству.

Алексей Протопопов. Детский доктор. 1885

Согласно решению Ассоциации, с 3 июля семейные врачи откажутся выполнять свою работу до того времени, пока не будет достигнуто соглашение с правительством и Минздравом о выполнении их требований.

«События последнего времени свидетельствуют, что права латвийских пациентов на получение помощи от семейного врача и возможности самих врачей лечить пациентов в ближайшем будущем подвергнутся еще большей опасности», — говорится в заявлении ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила, что политики не решают проблемы здравоохранения, а, наоборот, добиваются того, чтобы из Латвии уезжали квалифицированные врачи и выпускники-медики.

Напомним, число врачей в Латвии за последние годы снизился более чем на 20%. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.