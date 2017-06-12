Курск, 12 июня, 2017, 14:57 — ИА Регнум. В Курске торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню России, начались с митинга на Театральной площади, где собрались сотни курян. Среди них были представители трудовых коллективов, учебных заведений, общественных организаций, политических партий, ветераны и молодежь.

Пресс-служба администрации Курской области День России в Курске

Поздравляя собравшихся, губернатор Курской области Александр Михайлов отметил, что этот праздник обращает нас к истокам, великим ценностям патриотизма и гражданственности, которые на протяжении веков скрепляют наш великий многонациональный народ и передаются из поколения в поколение.

Группе курских школьников на митинге губернатор лично вручил паспорта гражданина РФ.

Пресс-служба администрации Курской области Выставка военной техники

На Театральной площади также прошла информационно-пропагандистская акция «Есть такая профессия — Родину защищать», организованная представителями войсковой части 64 055. Желающие могли посетить выставку военной техники и посмотреть показательные выступления военнослужащих. Тут же работал пункт отбора на контрактную службу, где курянам рассказывали об условиях прохождения службы, требованиях к здоровью кандидата, денежном довольствии контрактника. Горожанам предлагали сдать нормативы комплекса ГТО и сравнить свои результаты с теми, которые показывают военнослужащие. Завершились мероприятия праздничным концертом.

На торжественном собрании, которое прошло в драмтеатре имени Пушкина, глава региона произнес еще одну речь.

«За всеми достижениями — огромный труд очень многих людей самых разных профессий. Я уже не раз отмечал, что наши позитивные перемены не возникли ниоткуда. Они достигнуты благодаря многолетней последовательной работе всех ветвей власти и хозяйствующих субъектов. Спасибо всем, кто своими руками, опытом, талантами, целеустремленностью способствует развитию нашего региона. И очень хотелось бы, чтобы яркие события, успехи отдельных жителей и территорий сплачивали нас. Мы должны ценить всё, что делается в области положительного и пропагандировать наши достижения», — заявил Александр Михайлов.

На торжественном собрании глава региона вручил курянам государственные и областные награды за трудовые успехи. В рамках праздника прошла церемония вручения премий Губернатора Курской области в области литературы имени Е. И. Носова и «Литератор года». Участников торжественного собрания поздравили также лучшие творческие коллективы области и арт-проект «Тенора 21 века».