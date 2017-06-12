Ташкент, 12 июня, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Делегация Польши во главе с уполномоченной правительства по вопросам поляков за рубежом, сенатором Анной Марией Андерс, находится 12 июня в Узбекистане, сообщает МИД Узбекистана.

Uzreport.uz Узбекистан и Польша

Польская делегация прибыла в Узбекистан для проведения двусторонних переговоров в различных форматах и участия в мероприятиях памяти захороненных на территории Узбекистана солдат польской армии генерала Андерса.

«На встрече в МИД стороны обсудили состояние узбекско-польских отношений с акцентом на их дальнейшее развитие в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях», говорится в сообщении.

Также, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

25 декабря 1941 года Государственный комитет обороны (ГКО) принял специальное постановление «О польской армии на территории СССР», по которому численность польской армии определялась в 96 тыс. человек, с дислокацией в Киргизской, Узбекской и Казахской ССР.

Однако, по разным причинам, в том числе из-за болезней, в Узбекистане умерли и захоронены сотни солдат и офицеров полькой армии Андерса.