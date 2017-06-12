Абакан, 12 июня, 2017, 14:00 — ИА Регнум. В столице Хакасии — городе Абакане — массовый праздник, посвященный Дню России, состоялся 12 июня на Первомайской площади.

R-19.ru К празднованию Дня России присоединилась абаканская молодежь

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, праздничное мероприятие посетили несколько тысяч человек: жители и гости республики, представители общественных движений, политических партий и другие.

Жители Хакасии впервые приняли участие в праздничном всероссийском шествии «Парад дружбы народов». В колонне прошли представители разных национальностей, проживающих в Хакасии: чуваши, азербайджанцы, украинцы, буряты, хакасы, татары, корейцы, немцы и другие. Молодежь Хакасии пронесла по центральным улицам Абакана тридцатиметровый российский флаг.

«Поздравляю вас с замечательным праздником нашей великой, многонациональной страны — с Днем России! Радостно видеть, что этот торжественный день объединил столько людей: родителей и детей, представителей нашего славного старшего поколения, нашу замечательную, талантливую молодежь, участников праздничного шествия «Парад дружбы народов», к которому присоединилась и Хакасия», — сказал глава республики Виктор Зимин.

По его словам, в Хакасии проживают представители более 100 национальностей, в регионе есть даже целые этнические поселения.

«Страна прошла сложный путь и стала другой. Россия восстановила свой авторитет, нас снова стали уважать во всем мире. У нас сильный лидер — наш президент, у нас лучшая армия, мы сберегли нашу бесценную культуру, сохраняем и возрождаем лучшие, многовековые традиции, которые объединяют все народы нашей большой и дружной страны. И мы по праву можем этим гордиться», — подчеркнул Виктор Зимин.

Празднование Дня России на Первомайской площади продолжилось большим концертом. Перед зрителями выступили лучшие творческие коллективы, танцоры и исполнители Хакасии.

Кроме того, в День России лучшие школьники республики получили паспорта из рук главы Хакасии. Это 25 отличников учёбы, победителей и призёров олимпиад, различных творческих конкурсов, спортивных соревнований, лидеров школьных общественных организаций.

День России — государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня.

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