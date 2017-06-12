В Алтайском крае День России отмечают авиашоу и массовыми гуляньями

Барнаул, , 12:07 — REGNUM В Алтайском крае День России отмечают повсеместно: в домах культуры и в сельских клубах, библиотеках, оздоровительных и пришкольных лагерях, на спортивных и концертных площадках. Этому празднику посвящены сегодня выставки и концерты, различные спортивные соревнования. Особенной частью этих мероприятий стали церемонии вручения паспортов граждан России юным жителям края. Подробности сообщает официальный сайт Алтайского края.

дним из значимых мероприятий 12 июня стал всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни». В этом году он посвящен 80-летию региона и Году экологии в Российской Федерации. В ходе массовых гуляний гостей фестиваля учат водить хороводы. Также они смогут принять участие в дегустации блюд национальной кухни и посетить выставку-продажу работ народных умельцев. Получить навыки можно на многочисленных мастер-классах: народные ремесленники и творческие коллективы организовали обучение ручной набойке по ткани, работе с шашкой в казачьей традиции и использованию народных инструментов в работе фольклорных коллективов.

Завершится «День России на Бирюзовой Катуни» гала-концертом, в котором примут участие приглашенные артисты — творческое объединение «» и группа «

В Барнауле подготовлена праздничная программа «Мы вместе», организаторами которой стали ГТРК «Алтай», оркестр «Сибирь» и партия «Единая Россия». Концерт на речном вокзале начнется через час и продлится до вечера, а в небе над Обью зрители увидят авиашоу. Вместе с оркестром «Сибирь» на сцену выйдут Александр Рухадзе, молодёжный ансамбль «Алтай», Лев Шапиро и его команда, вокальная группа педагогического университета, а также финалисты телепроекта «Поверь в себя».

Те, кто придёт на площадь 12 июня, смогут передать приветы и поздравления, услышать поздравления с праздником первых лиц края и города, а также стать свидетелями уникального авиашоу от пилотажной группы «Открытое небо».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня Россия отмечает один из самых молодых праздников. В 1991 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, дата стала точкой отсчета становления современной российской государственности, основанной на принципах демократии, главенства права и справедливости.

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