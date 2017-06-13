Москва, 14 июня, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Тело военного, найденное в турецкой провинции Ардаган в апреле 2017 года во время строительных работ, принадлежит полковнику российской имперской армии Карлу Ржепецкому. После археологической и судебно-медицинской экспертиз тело было перевезено в музей города Карс. Историю, которая продолжает уточняться, обсуждают редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов и обозреватель Станислав Стремидловский.

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Сейчас Министерство культуры и национального наследия Польши намерено начать переговоры с турецкими властями с целью перенести останки в Польшу. Инициатива, которая принадлежит потомкам Ржепецкого, нашла поддержку у Института национальной памяти Польши. По мнению директора Института, покойный должен быть захоронен именно в Польше, а точнее на католическом кладбище в городе Граево (там в 1968 году была похоронена его дочь Хелена Тыминьская). Также прямой родственник покойного, Дариуш Тыминьский, готов предоставить свой генетический материал для проведения экспертизы.

Столь повышенное внимание к не самому известному поляку из состоявших на службе в армии Российской империи весьма примечательно. Недооценка польского фактора в истории России XIX — начала XX века препятствует воссозданию картины российского прошлого. Среди поляков были и те, что во время войны с Османской империей 1877−1878 годов сочувствовали восстание южным славянам, и те, кто вошел в турецкую армию ради союза против России, помогая им в борьбе с балканскими жителями. Но были и в российской армии солдаты и офицеры польского происхождения.

Есть один важный фактор, который значительно повышает интерес Польши к фигуре Ржепецкого. Об этом читайте здесь: Почему Варшава хочет вернуть домой офицера Российской империи Ржепецкого

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