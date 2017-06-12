Ереван, 12 июня, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Карен Карапетян опроверг в беседе с журналистами 12 июня муссируемые в последнее время слухи о своей отставке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Серж Саргсян и Карен Карапетян

По его словам, в настоящее время у него с президентом Сержем Саргсяном очень хорошие «деловые и уважительные» отношения. При этом, Карапетян сообщил, что никаких противоречий не возникало и при формировании нового кабинета министров (по итогам последних парламентских выборов).

Слухи о противоречиях между президентом и премьером распространяла местная оппозиционная пресса. Ее информация мотивировалась тем, что президент намерен сменить премьера, поскольку в 2018 году в Армении вступят в силу все переходные положения смены формы власти с полупрезидентской на парламентскую. В мае 2018 года Саргсян сложит с себя полномочия, а правительство уйдет в отставку. При этом у нового премьер-министра будет больше полномочий, чем у президента. Существенно повысится и роль парламента.

По этому поводу ранее высказывался и сам Саргсян. Он тоже опровергал наличие трений с премьером. Более того, если Карапетян утверждает, что не знает о том, кто распускает подобные слухи, то Саргсян наоборот, утверждает, что ему и всей Республиканской партии известны источники этих слухов. «Мы на уровне власти и партии отлично знаем источники этих слухом, знаем и о мотивах этих людей. Однако они никак не могут повлиять на ситуацию», — высказался Саргсян перед журналистами.

По всей видимости, намек Саргсяна направлен в сторону парламентского блока «Царукян», возглавляемого небезызвестным олигархом Гагиком Царукяном. Последний, получив посредством обновленной политической силы второе место в парламенте, оппонирует премьеру Карапетяну.

Причем, эта позиция активно продвигается перед голосованием в парламенте по программе правительства, которое должно будет представлено до летних каникул депутатов. Хотя, в любом случае, правящая партия в коалиции с «Дашнакцутюн» имеет в парламенте уверенное большинство голосов. Но эта игра начата с прицелом на изменения 2018 года.