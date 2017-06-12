Бремен, Германия, 12 июня, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В немецком городе Бремен 11 июня посреди ночи разразился пожар в центре для размещения беженцев, сообщается о 37 пострадавших, передает Der Focus.

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14 человек получили серьезные повреждения и были направлены в больницу, среди них есть дети.

Согласно официальным данным полиции, возгорание началось в мусорном баке в подвале здания, где находились около 100 беженцев.

Следователям предстоит выяснить: что именно было причиной возгорания, а также было ли оно преднамеренным или нет.

Потушить пожар смогли 27 пожарных машин и более 80 спасателей.

После пожара здание было объявлено непригодным для проживания. Власти Бремена ищут новый приют для мигрантов.