Вашингтон, 11 июня, 2017, 22:41 — ИА Регнум.

«Трампу грех жаловаться на жизнь: он получил в виде наследства самое мощное президентство, какое только было в истории США. Президентсво в период своего расцвета», — пишет обозреватель газеты Марк Бассетс известный своей экстремальной антироссийской направленностью и потому к Трампу в свете разговоров о «кремлевских связях» последнего, относящийся без особого позитива.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Плюс к этому миллиардер имеет в своем распоряжении послушный парламент, в котором большинство составляют его однопартийцы. Проблема для хозяина Белого Дома заключается, кажется в том, что он не знает, как правильно распорядиться теми инструментами и полномочиями, которые он получил», — делится впечатлениями корреспондент.

Первое из этих утверждений, как минимум спорно, вопрос только в том, намеренно ли журналист не принимает во внимание активное сопротивление, которое оказывает часть республиканской фракции Трампу или не видит его в силу в силу какой-то особенной политической близорукости.

Вторая проблема если и действительно существует, не является нерешаемой: учиться хозяин Овального Кабинета умеет.

«Все американские президенты, возможно, за исключением Никсона, умели пользоваться доставшейся им государственной машиной и увеличивать ее потенциал, — продолжает распекать нынешнего главу Белого Дома Бассетс. — Трамп же выступает в роли болванчика, качающегося из стороны в сторону под воздействием обстоятельств и не находящего сил повернуть их себе во благо. Привычки ведения бизнеса с использованием мошенничества и обмана здесь не проходят».

По мнению автора, «последний скандал с дачей показаний Джеймса Коми в Конгрессе лишний раз показал нечестную природу Трампа».

«Нынешний американский глава заставляет страдать властные институты. Финансирование Госдепа, важнейшего инструмента «мягкой силы» сокращено на 30%, Трамп замыслил сменить всех послов, не доверяя тем, что достались от Обамы. Он не доверяет ФБР и ЦРУ. Нет сомнения, что за шесть месяцев своего президентства он не сможет выполнить ни одно из своих предвыборных обещаний, как это уже было в первые 100 дней его правления».

«Кому нравится ведение государственных дел Трампом? — восклицает в завершение статьи Бассетс. — Спросите об этом Путина и Саудов».