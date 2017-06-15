Москва, 15 июня, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Открытая в сентябре 1938 года станция московского метро «Сокол» — следующая остановка в цикле фоторепортажей искусствоведа, постоянного автора ИА REGNUM Николая Иванова «Подземный дворец коммунизма».

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Сокол»

«Сокол» стал одним из их важнейших объектов братьев-архитекторов Юрия и Николая Яковлевых, наряду со Смоленским метромостом и реставрацией Московского Кремля. Но если при выборе проекта Смоленского метромоста комиссия отдала предпочтение самому скромному варианту с минимальным количеством декоративных элементов, то станция «Сокол» дала братьям, приверженцам конструктивистского стиля, истинный простор для творческой мысли.

Конструкция станции нетипична для московского метро, но вот ее оформление вполне укладывается в общую картину. Розовый и серый гранит, белый мрамор, мозаичные вставки, венки, стилизованные колосья, мраморные массивные панно (на них должны были быть цитаты из Сталинской Конституции: «Право на отдых», «Право на образование», «Право на обеспеченную старость»). Масса труда, таланта и внимания к деталям заслуженно делают «Сокол» выявленным объектом культурного наследия.

Читайте статью с подробностями: Подземный дворец коммунизма: Станция «Сокол»

Обязательно посмотрите фотогалерею станции «Сокол»

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