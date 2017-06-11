Москва, 11 июня, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Глава рода Лермонтовых, первый зампредседателя комиссии по культуре Общественной палаты России Михаил Лермонтов посоветовал президенту Украины Петру Порошенко посмотреться в зеркало, прежде чем приводить строки из стихотворения «Прощай, немытая Россия».

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

«Скорее надо в зеркало посмотреться господину Порошенко, произнося эти слова, чтобы попытаться разобраться, кто у него рабы, а кто — его господа, — сказал Лермонтов в беседе с RT. — К сожалению, мы становимся свидетелями исторических событий, связанных с измененным сознанием в этой стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня президент Украины Петр Порошенко на митинге в Киеве в честь введения безвизового режима с ЕС поздравил граждан страны стихами Лермонтова.

Порошенко заявил, что накануне вступления безвизового режима в силу его преследует ощущение нового года. Затем глава государства процитировал четверостишие стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

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