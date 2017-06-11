Екатеринбург, 11 июня, 2017, 17:51 — ИА Регнум. В Свердловской области региональное отделение партии «Зелёных» выдвинуло кандидата на пост главы региона. Им стал депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Apiural.ru Константин Киселев

Напомним, что партийная конференция, на которой «Зелёные» намеревались выдвинуть представителя на предстоящую кампанию, началась ещё 10 июня. Однако тогда партийцам не удалось прийти к единому мнению, и был объявлен перерыв.

«Решение было принято единогласно. Завтра мы подадим документы в избирательную комиссию Свердловской области», — сообщил Константин Киселёв корреспонденту ИА REGNUM.

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Константин Киселёв родился в 1963 году в Свердловске. С золотой медалью окончил среднюю школу, а затем — с отличием философский факультет Уральского государственного университета. В 1996 году получил красный диплом Уральской государственной юридической академии.

Политолог, профессор Уральского федерального университета. В 2010 году вошёл в комитет «Право выбора», целью которого была борьба за сохранение прямых выборов главы Екатеринбурга. В 2013 году стал депутатом Екатеринбургской городской думы от партии «Гражданская платформа», от которой главой города в том же году был избран Евгений Ройзман. Возглавляет фракцию партии в гордуме.

Как сообщало ИА REGNUM, также сегодня, 11 июня был выдвинут кандидат в губернаторы Свердловской области от регионального отделения «Справедливая Россия». Им стал молодой партиец, депутат Законодательного собрания Дмитрий Ионин. Днём ранее, 10 июня были проведены региональные партийные конференции других парламентских партий. От КПРФ был выдвинут управляющий директор «Плюс банка» Алексей Парфёнов, а от ЛДПР — депутат Государственной думы Игорь Торощин. Также в губернаторской кампании намерена принять участие «Российская партия пенсионеров за справедливость». Кандидатом в губернаторы выбран Дмитрий Сергин.

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Напомним, что свою кандидатуру от партии «Яблоко» на предстоящие выборы губернатора Свердловской области намерен выставить глава Екатеринбурга и городской думы Евгений Ройзман. Однако партийную конференцию пока собрать не удалось, при этом появилась информация о том, что ближайшее время её проведения запланировано на конец июня.

Отметим, что на выборы губернатора Свердловской области, которые намечены на 10 сентября 2017 года, в качестве кандидата также намерен выдвинуться бывший руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. Также о своих амбициях заявляли ещё несколько человек, но их перспективы на участие наблюдатели оценивают как ничтожные.