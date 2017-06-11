Рим, 11 июня, 2017, 08:49 — ИА Регнум. «Как можно проиграть выборы, набрав 42,4% голосов? В Великобритании возможно. У любого политического лидера была бы эйфория перед этими цифрами, в то время как для Терезы Мэй — это мрачный день», — пишет газета Il Giornale в пятницу, комментируя итоги выборов в Великобритании.

DonkeyHotey Тереза Мэй

Как сообщает издание, поражение Мэй известно всем по одной причине: сначала она имела абсолютное большинство мест в правительстве, а теперь — нет.

Странности британской избирательной системы, где результат в одном избирательном округе весит больше, чем общие голоса, потерять места, даже получая популярное признание означает одно: убедительную победу консервативной партии в некоторых областях, но поражение в других.

Как сообщается в статье, во время избирательной компании Тереза Мэй совершила непоправимые ошибки, которые никогда не сделает мудрый политик.

«Как, например: Мэй созвала досрочные выборы, чтобы получить поддержку народа для начала переговоров с ЕС по Брекситу, но затем этот вопрос исчез с политической повестки дня. Во время избирательной кампании о будущих отношениях с ЕС говорилось очень мало. И это сместили фокус на ее личность и на другие вопросы. У Мэй всегда была одна проблема: она не чуткая. И для этого ей была нужна эмоциональная избирательная компания, чтобы компенсировать этот свой лимит».

Но ее стратеги заняли противоположную сторону, ориентируясь на лозунг «сильного и стабильного руководства», которые не повлиял ни на умы, ни на сердца англичан. Также Il Giornale вспоминает, что Мэй предложила увеличение налогов, а также реформу по уходу за пожилыми людьми, которым больше не гарантируется выплата медицинской помощи. Это предложение было названо «слабоумный налог» конкурентами Мэй. Таким образом, лидер консерваторов узаконила разговоры тех, кто видит ее лишь в качестве представителя элиты, а не народа.

«Какой контраст с Тэтчер, которая была дочерью бакалейщика, она инстинктивно знала, что думает среднестатистический англичанин. Мэй, несмотря на то, что является дочерью англиканского пастора, училась в Оксфорде, работала в Банке Англии и с молодости вращалась в высших кругах», — подчеркивается в статье.

Итак, Мэй сама помогла своему сопернику — лидеру лейбористов Корбину, который использовал очень эффективный лозунг: «Для большинства, а не меньшинства». И он говорил с молодыми людьми, которые не могут найти работу или, когда они находят работу, им платят недостаточно, он говорил о среднем классе, который подвергается жестокому обращению со стороны касты, о народе, который не хочет отказываться от социальных благ.

Как сообщает издание, Корбин говорил с важной частью британского общества, подобно той, которая сегодня существует в большинстве западных стран, это люди, которые больше не верят в будущее, в социальный лифт и видят, что их благосостояние находится под угрозой. Почти как американцы, голосовавшие за Сандерса слева и Трампа справа, французы, которые выбрали Меланшона или Ле Пен.

Результат выборов в Великобритании впечатляет: поддержка лейбористов выросла с 30,4% до 40,1%. Почти десять очков и на 29 депутатов больше.

«Мэй, следовательно, может винить только себя, даже в выборе своего американского гуру, бывшего политтехнолога Обамы Джима Мессина, тот же, кто помог Ренци с референдумом», — приходит к выводу издание и в качестве резюме сообщает: «Англия искала уверенность в завтрашнем дне, а нашла правительство без большинства. По поводу Терезы Мэй мы знаем точно: она не новая Тэтчер».