Вашингтон, 11 июня, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Условия контракта не разглашаются, но TSN сообщила, что контракт рассчитан на шесть лет, на сумму 27 миллионов долларов США, среднегодовая стоимость составляет 4,5 миллиона долларов.

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«Это мечта, чтобы быть частью одной из лучших команд в хоккее», — сказал Гостисфер.

Он набрал 39 очков (7 голов, 32 ассиста) в 76 играх этого сезона, но при своей результативности на позиции защитника его коэффициент полезности равен минус 21.

В сезоне 2015/2016 он набрал 46 очков (17 голов, 29 ассистов) в 64 играх, заняв второе место в голосовании за КалдерТрофи в качестве новичков НХЛ. Первым в голосовании стал наш соотечественник Артемий Панарин, выступающий за «Чикаго Блэкхоукс».

Гостисфер будет защищён «Флайерз» на драфте расширения НХЛ (17 — 21 июня), который предоставит игроков владельцам «Лас-Вегас Голден Найтс». Новые игроки «Вегаса» будут объявлены на NHL Awards 21 июня.