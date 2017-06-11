Триполи, 11 июня, 2017, 03:42 — ИА Регнум.

Сын убитого лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам был освобожден из тюрьмы в северо-западном ливийском городе Зинтан. Об этом 11 июня сообщает RT со ссылкой на заявление вооруженной группировки «Абу Бакр ас-Сиддик», под контролем которой аль-Ислам находился с 2011 года.

Golosislama.com Саиф аль-Ислам Каддафи

Второй сын Каддафи вышел на свободу после шести лет заключения.

«Саиф аль-Ислам Каддафи выпущен на свободу во исполнение закона о всеобщей амнистии, принятого Палатой представителей Ливии», — говорится в сообщении Военного совета революционеров Зинтана.

Согласно информации, распространенной группировкой «Абу Бакр ас-Сиддик», аль-Ислам сразу после освобождения покинул Зинтан.

В настоящий момент сын Каддафи находится в городе Аль-Байда на востоке Ливии, где в ближайшее время он намерен выступить перед своими сторонниками.

Комментарий по поводу освобождения аль-Ислама дал его родственник Ахмед Махареб аль-Каддафи: «Теперь после выхода инженера Сейф аль-Ислама мир в ближайшие несколько дней ждут большие сюрпризы».

Еще в июле 2015 года апелляционный суд Триполи вынес аль-Исламу смертный приговор заочно. Судьи обвинили сына Каддафи в подстрекательстве к убийствам митингующих, а также в формировании карательных отрядов для подавления протестов. Однако группировка «Абу Бакр ас-Сиддик» посчитала решение суда нелегитимным и отказалась передавать заключенного ливийским властям.

Напомним, старший сын Муаммара Каддафи от второго брака Саиф аль-Ислам получил образование инженера, защитил степень доктора философии (соответствует российской ученой степени кандидат наук — прим. ИА REGNUM ). Проходил обучение в Австрии и Великобритании. До начала революции выступал за нормализацию отношений с европейскими странами и критиковал политику отца, называя ее авторитарной. Тем не менее после начала гражданской войны аль-Ислам встал на сторону отца. Известен также тем, что выдвинул требование к занимавшему в то время пост президента Франции Николя Саркози о возврате денег, которые он получил от ливийского правительства на проведение избирательной кампании 2007 года.