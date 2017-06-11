Москва, 12 июня, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Фильм Войцеха Смажовского «Волынь», показанный на проходившем в Москве фестивале польского кино, рассказывает о трагически известном массовом истреблении поляков в 1943—1944 годах. Кровь жертв, численностью, по разным оценкам от 80 до 100 тысяч, — на руках украинских националистов и украинского крестьянства. О Волынской резне, которая долгие годы тщательно замалчивалась, и о необходимости посмотреть в глаза исторической правде пишут обозреватель Станислав Стремидловский и главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Фильм начинается с напоминания о том, что кресовян — живших на землях нынешней Белоруссии, Литвы и Западной Украины поляков — убивали дважды: первый раз — в ходе Волынской резни, а потом — и это намного хуже — замалчиванием. В Польской Народной Республике главенствовало мнение, что Волынь может расстроить отношения украинцев и поляков; позже, во время Третьей Речи Посполитой, сменившей ПНР в 1989 году, об этой странице истории молчали из опасения подтолкнуть независимую Украину к России.

Вместе с тем, снятый на документальной основе фильм помог бы не только сохранить память о событии прошлого, но и лучше понять настоящее. Происходящее в наши дни на Украине во многом стало бы яснее, ведь украинский национализм, хоть и включает в себя львиную долю русофобии, но не состоит из нее одной. Это идеология деятельной ненависти по отношению к любому «не своему».

Так почему же историю Волыни на Украине и особенно в России продолжают держать? Почему нельзя на центральных телеканалах показать этот фильм, обсудить произошедшее в 1943—1944 годах? Почему не предъявить геноцидный генезис современной нацистской Украины с её нацистской властью? Это отнюдь не риторические вопросы.

Читайте подробности в статье: Почему Москва боится исторической правды о современной Украине

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