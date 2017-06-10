Мадрид, 11 июня, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Аналитик издания Тони Боланьо перечисляет основания, дающие ему право утверждать, что все закончится, как максимум большим торгом, в результате чего Барселона от Мадрида получит несколько больший размер бюджетных субсидий и разрешение платить в центр несколько меньшую сумму собранных налогов. Все громкие заявления и намеки на удар кулаком по столу останутся просто «паром, который уйдет в свисток».

Liz Castro Сторонники независимости Каталонии

«Перед тем, как официально начать подготовку к референдуму, каталонский парламент должен утвердить закон о разъединении с Испанией, который, по версии индепендентистов, подтвердит легитимность проведения плебисцита в одностороннем порядке, — пишет автор. — Каталонское руководство своим разработанным уже «секретным законом о мгновенном переходе» допускает принятие любой юридической нормы в течение 24 часов и без обсуждения. Но даже если так, то с учетом объявленной даты референдума 1 октября, закон о народном волеизъявлении должен быть принят в августе. С тем, чтобы в соответствии с действующей Конституцией мог быть за оставшееся время подтвержден (или отвергнут) центральным правительством, генеральной прокуратурой и Конституционным судом».

Идея независимости, по мнению аналитика, не смогла обрести глобальную социальную базу, о чем можно судить хотя бы по тому, что мэр Барселоны Ада Колау и партия Catalunya en Comú, которую она представляет, не поддерживают сепаратистское движение. В оставшиеся четыре месяца сторонникам отделения предстоит провести гигантскую работу, чтобы «накачать» население стремлением «уйти из Испании». Расчет здесь строится на возмущении, которое может охватить массы, в случае если отказ правительства Мариано Рахоя в разрешении на проведение референдума будет сопровождаться угрозами применения силы. При любом другом сценарии индепендентистам ничего не светит, это они прекрасно знают из регулярно проводимых соцопросов.

«С другой стороны, — отмечает Боланьо, — сами находящиеся в данный момент у власти в регионе политические структуры, «не исключают никаких форм защиты демократии, в том числе и агитации народа за выход его на улицу и добиваться независимости всеми возможными способами». В этих словах, произнесенных на днях в парламенте представительницей сепаратистской партии «Кандидатура народного единства» Анной Габриэль, содержится призыв к применению силы сторонниками независимости. В таком случае возможные действия центральной власти по ограничению статуса автономии в соответствии со статьей 155 Конституции Испании уже будут восприняты населением, как ответные, неагрессивные и адекватные. Что обрекает мятежников на провал».