Вашингтон, 11 июня, 2017, 00:41 — ИА Регнум. «После того, как Трампу сошло с рук давление, оказываемое им на Джеймса Коми, хозяин Овального Комитета почувствовал себя оскорбленным и решил добить оппонента, — пишет нью-йоркский корреспондент испанского издания Мария Торрес. — Обстановка сада Белого Дома показалась миллиардеру, вышедшему к журналистам вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, подходящей для того, чтобы сделать резкое заявление. И он его сделал».

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Дональд Трамп заявил, что чувствует себя на 100% готовым дать показания под присягой специальному прокурору Роберту Мюллеру, назначенному для проведения расследования «русского вопроса» и возможного влияния «хакеров Москвы» на американские выборы, — отмечает испанская журналистка. — Глава Белого Дома возмущен тем, что Коми оболгал его, сообщив сенатскому комитету по разведке о якобы имевшем место стремлении Трампа заставить директора ФБР отказаться от ведения следствия по делу Майкла Флинна».

Как следует из информации, которой располагает автор, Трамп жаждет отмщения и, заявляя о своем желании «поговорить с прокурором в официальной обстановке», не забыл напомнить, что «Джеймс Коми признал себя виновным в утечках конфиденциальных сведений в прессу».