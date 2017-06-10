Шотландия и Англия выдали безумный матч — 2:2
Лондон, 10 июня, 2017, 20:59 — ИА Регнум. 10 июня на стадионе «Хэмпден Парк» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы F между сборными Шотландии и Англии. Матч завершился со счетом 2:2.
На 71-й минуте вингер «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен открыл счет после великолепного сольного прохода с угла штрафной площади — 0:1.
В конце матч форвард «Селтико» Ли Гриффитс сравнял счет великолепным ударом со штрафного удара — 1:1.
Через 2 минуты Гриффитс оформил дубль и вывел Шотландию вперед — 2:1.
На 90+3-й минуте форвард «Таттенхэма» Харри Кейн сравнял счет — 2:2.
Статистика матча (Шотландия/Англия)
Удары 7/15
Удары в створ 3/10
Владение 39%/61%
Фолы 7/9
На данный момент Шотландия идет на 4-м месте с 8-ю очками. Англя осталась лидером таблицы с 14-ю очками.
Составы на матч:
Шотландия: Гордон, Тирни, Робертсон, Берра, Малгрю, Моррисон, Армстронг, Браун, Снодграсс, Анья, Гриффитс.
Англия: Харт, Уокер, Бертранд, Дайер, Кэхилл, Смоллинг, Ливермор, Алли, Лаллана, Рэшфорд, Кейн.
Главный арбитр матча: Паоло Тальявенто.
Предупреждения: Браун — 3, Ливермор — 44, Дайер — 60.
Голы: Окслейд-Чемберлен 71 — 0:1, Гриффитс 88 — 1:1, Гриффитс 90 — 2:1, Кейн 90+3 — 2:2.