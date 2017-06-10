Лондон, 10 июня, 2017, 20:59 — ИА Регнум. 10 июня на стадионе «Хэмпден Парк» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы F между сборными Шотландии и Англии. Матч завершился со счетом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 71-й минуте вингер «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен открыл счет после великолепного сольного прохода с угла штрафной площади — 0:1.

В конце матч форвард «Селтико» Ли Гриффитс сравнял счет великолепным ударом со штрафного удара — 1:1.

Через 2 минуты Гриффитс оформил дубль и вывел Шотландию вперед — 2:1.

На 90+3-й минуте форвард «Таттенхэма» Харри Кейн сравнял счет — 2:2.

Статистика матча (Шотландия/Англия)

Удары 7/15

Удары в створ 3/10

Владение 39%/61%

Фолы 7/9

На данный момент Шотландия идет на 4-м месте с 8-ю очками. Англя осталась лидером таблицы с 14-ю очками.

Составы на матч:

Шотландия: Гордон, Тирни, Робертсон, Берра, Малгрю, Моррисон, Армстронг, Браун, Снодграсс, Анья, Гриффитс.

Англия: Харт, Уокер, Бертранд, Дайер, Кэхилл, Смоллинг, Ливермор, Алли, Лаллана, Рэшфорд, Кейн.

Главный арбитр матча: Паоло Тальявенто.

Предупреждения: Браун — 3, Ливермор — 44, Дайер — 60.

Голы: Окслейд-Чемберлен 71 — 0:1, Гриффитс 88 — 1:1, Гриффитс 90 — 2:1, Кейн 90+3 — 2:2.