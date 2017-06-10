Екатеринбург, 10 июня, 2017, 19:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге «Единая Россия» назвала кандидата на пост губернатора Свердловской области. Неожиданностей не произошло: им стал врио главы региона Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

Изначально на суд партийцев были заявлены лидер свердловских единороссов Виктор Шептий и сам Куйвашев. Последний получил поддержку большинства делегатов региональной партконференции. Таким образом, он станет кандидатом от «Единой России» и фактически основным кандидатом на пост главы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со своими кандидатурами также определились ЛДПР, КПРФ и «Партия пенсионеров». От партии Жириновского бороться за пост губернатора будет депутат Государственной думы Игорь Торощин, а от КПРФ — управляющий директор «Плюс банка» Алексей Парфёнов. «Партию пенсионеров» на выборах представит депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин.

Игорю Торощину 31 год. В 2011—2016 годах он был депутатом областного Заксобрания, а в сентябре 2016-го избран депутатом Госдумы по списку ЛДПР. Является членом комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также членом областного организационного комитета по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года. По образованию — юрист.

Дмитрий Сергин в сентябре 2013 года был избран депутатом Екатеринбургской городской думы по 16-му округу (Чкаловский район). Родился 4 ноября 1967 года в городе Свердловске. Служил в группе советских войск в Германии, был секретарём комсомольской организации роты. В 1988 году в результате автокатастрофы потерял ногу. Окончил Свердловский медицинский институт, работал онкологом, также имеет юридическое образование. Депутатом городской думы впервые был избран в 1996 году, а в 2000-м подтвердил свой мандат.

В думе он является заместителем председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, также состоит в комиссии по бюджету и экономической политике.

Об Алексее Парфёнове известно, что он родился 17 октября 1972 года в городе Муроме Владимирской области. На сегодняшний день живёт в Екатеринбурге. Является членом КПРФ. Некоторые источники называют его общественным и политическим деятелем, однако в свердловской публичной политике он ранее не был замечен.

А на 11 июня назначена конференция регионального отделения «Справедливой России». Скорее всего, от неё будет выдвинут депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин. Ему 32 года. С 2011 года является депутатом областного Заксобрания. Является заместителем председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Отметим, тема ЖКХ — одна из его основных. С 2010 года Ионин занимает пост сопредседателя Совета общественной организации «Справедливое ЖКХ». Владеет английским и испанским языками.

Отметим, подготовка к выдвижению кандидатов сопровождалась скандалами. Так, в начале июня в интернете была размещена петиция за выдвижение мэра Нижнего Тагила Сергея Носова кандидатом на пост губернатора. Отметим, ранее его действительно рассматривали одним из кандидатов от «Единой России». Но после того, как врио главы региона был назначен Куйвашев, стало понятно, что он и будет кандидатом от «Единой России».

Сам Носов не оценил появления петиции за выдвижение себя губернатором и полагает, что против него интригуют. «Почерк явно не каллиграфический, но чувствуется рука мастера. Поэтому ищите мастера», — цитирует его агентство ЕАН.

Кроме того, партия «Яблоко» заявляла о выдвижении главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Но на региональном уровне с этим возникла заминка — областную конференцию по выдвижению собрать не удалось. Официальная причина — отпуска, а сам Ройзман предположил, что на партийцев надавили чиновники. В резиденции губернатора уверяют, что не имеют для этого никаких возможностей.

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Также о намерениях участвовать в выборах губернатора заявили депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселёв и бывший руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. Были подобные намерения и от граждан, далёких от политики. В частности, своего участия в выборах не исключали художница Лени Сморагдова и оправданная судом по делу о репосте Евгения Чудновец. Последняя даже поспешила заявить, что пойдёт от «Народной партии». Впрочем, партийцы отказались финансировать её избирательную кампанию, и это несколько охладило пыл Чудновец.

Отметим, заявления отдельных граждан о выдвижении вызвали в обществе, мягко говоря, недоумение. Некоторые известные в соцсетях люди уже шутливо говорили о своём намерении выдвинуться на пост главы региона. А некоторые назвали выборы смехом и цирком, утверждая, что результат уже известен, а все, кто кроме Куйвашева, нужны лишь для видимости демократии.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Сейчас врио главы региона является Евгений Куйвашев, который до этого пять лет был в ранге губернатора.

Последние крупные выборы прошли на территории региона 18 сентября 2016 года. Свердловчане избрали депутатов Госдумы и областное Заксобрание. Явка составила 41,50%. В Госдуму прошли «Единая Россия» (40,53%), КПРФ (11,88%), ЛДПР (16,54%) и «Справедливая Россия» (13,20%).

Первый губернатор Свердловской области был избран в 1995 году, им стал Эдуард Россель. В 1999 году на выборах он подтвердил свои полномочия, примечательно, что во втором туре он конкурировал за должность главы региона с нынешним лидером регионального отделения «Справедливой России» и депутатом Госдумы Александром Бурковым, который рассматривался в качестве одного из кандидатов на выборах 2017 года. В 2003 году Эдуард Россель в третий раз победил на выборах, а конкуренцию ему составил бизнесмен и политик Антон Баков. Победу Россель одержал во втором туре при явке 41,77% с результатом 55,53% голосов.

С февраля 2005 года была введена процедура назначения губернатора Свердловской области. И в этот раз кандидатура Эдуарда Росселя получила одобрение президента России. С 2009 года на пост главы региона был назначен Александр Мишарин, а с 2012 года Свердловскую область возглавляет Евгений Куйвашев.