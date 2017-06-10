Курск, 10 июня, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Как уже сообщало ИА REGNUM, в деле есть еще три фигуранта: бывший подчиненный Зубкова Андрей Занин, а также представитель строительной компании Александр Филимонов и Наталья Кретова.

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Басманный суд Москвы постановил заключить Зубкова под стражу до 4 августа. Прокурор, кстати, такой жесткой меры пресечения не требовал, а адвокат Зубкова заявил, что такую меру вице-губернатору нельзя назначать из-за его слабого здоровья и хронических заболеваний.

Арест Зубкова привлек внимание не только местных, но и федеральных СМИ, потому что не был единичным случаем. Например, аналогичные дела заведены на заместителя губернатора Владимирской области Елену Мазанько, которая обвиняется в получении взятки в минимум три миллиона рублей, и бывшего председателя комитета по инновациям и информатизации Тульской области Артура Контрабаева, который, по версии следствия, превысил полномочия и незаконно потратил более 13 миллионов рублей из бюджета. Эксперты неизбежно заговорили о возникновении общероссийского «тренда».

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Политолог Александр Кынев проанализировал череду арестов чиновников, которую он назвал «ни дня без посадки», для газеты «Ведомости» и выделил три причины для массовой кампании против региональных властей.

«Во-первых, причина политико-институциональная. Фактически это своеобразная «компенсация» губернаторам за их чрезмерное институциональное усиление в последние годы… В качестве побочного эффекта борьбы федерального центра с другими политическими субъектами в попытке уничтожить площадки, где могут появиться и усилиться новые федеральные политические игроки, нарушились внутриэлитные балансы…

Вернуть только что демонтированные сдержки и противовесы центральная власть не может с точки зрения имиджа (это означает признать собственные перегибы), ей это чуждо органически и для многих как-то слишком сложно и хитро. При этом компенсировать перекос надо, так как усиления кого бы то ни было власть тоже боится. Ничего другого не придумали, как компенсировать все эти «побочные губернаторские бонусы» резко активизированным силовым прессингом. Такое вот уже не разделение властей, а разделение вертикалей.

Во-вторых, эти массовые посадки явно имеют и вторую цель — перехватить у «новой оппозиции» антикоррупционную риторику и по мере сил самим возглавить борьбу с коррупцией. В недавнем очередном прокремлевском аналитическом докладе фактически прямо было сказано, что бороться с популизмом надо популизмом.

Третья причина — общий перекос в «послеболотной» и особенно «посткрымской» России в сторону влияния силовиков. Сама идеология «осажденной крепости» милитаристская по сути и никаких методов, кроме силовых, порождать не способна. Но силовики не губернаторы — усилить их легко, а вот компенсировать их усиление намного сложнее».

Портал «УтроNews» вспоминает об экс-губернаторе Александре Руцком, с которым был связан громкий предвыборный скандал в Курской области.

«Курская область по результатом 2016 г., по утверждению Генпрокуратуры, является самым коррумпированным регионом страны. Количество преступлений, связанных со взяточничеством, за первые 6 месяцев года возросло на 189%.

А вот для экс-губернатора Александра Руцкого такой вывод Генпрокуратуры был ожидаем. Руцкой считает, что город превращен в помойку: дороги разбиты, мусор не вывозится, земля продается налево-направо, растаскивается промышленный и сельскохозяйственный потенциал. Из слов Александра Руцкого можно сделать вывод, что своим нынешним руководством область просто грабится».

Издание припомнило губернатору Александру Михайлову случаи, когда его пребывание на посту вызывало обсуждения.

«Руководство Михайловым областью не раз вызывало недовольство. В 2011 г. его отставки требовали депутаты Госдумы от «Справедливой России», жаловались на губернатора в администрацию президента и депутаты от КПРФ и ЛДПР. Однако Михайлов продолжал оставаться на своем посту… Политологи говорят, что он просто пришелся по вкусу федеральной власти своей острожной политикой. От него никаких результатов не ждут. Просто к нему привыкли».

С аналогичной точки зрения дело оценил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью «Ленте.ру»: арест Зубкова — опасность для губернатора, хотя и не ярко выраженная.

«Губернатор средненький, он не выходил в зону риска в различных рейтингах, но и не демонстрировал серьезных успехов. Если он окажется завязан в этой коррупционной схеме, скорее всего, ему будет выражено недоверие со стороны президента…

Громадное количество инцидентов, когда губернаторы оставались на своем посту, несмотря на задержание и даже арест целого ряда своих заместителей. Все зависит от решений следственных органов», — цитирует издание слова эксперта.

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Еженедельник «Курские известия» сфокусировался не на начальнике Зубкова, а на доме, за который вице-губернатор якобы и получил предполагаемую взятку. Злополучный дом, как заключили журналисты, располагается на улице Марата, а строительством занималась компания «Своя квартира», замдиректора которой и является один из фигурантов дела, Александр Филимонов.

«Дом имел ряд нарушений, в том числе по количеству этажей: в историческом центре Курска строить выше 5-го запрещено по закону… В 2009 году компания Александра Филимонова получила разрешения на строительство и проведение работ на земельном участке, расположенном по улице Марата. Раньше там стояли дома № 21, 23, 25 дореволюционной постройки. При этом дом №21 являлся памятником архитектуры «Жилой дом конца XIX — начала XX века». В 2010 году его снесли, как и два остальных. Сегодня на их месте возвышается жилая двенадцатиэтажка с помещениями общественного назначения, надземно-подземной автостоянкой и офисным центром. Однако при заключении договора на строительство Земельный комитет города Курска однозначно определил условия использования участка: строительство здания административного назначения, а не многоквартирного дома».

Суд накладывал административное наказание на фирму «Своя квартира» за нарушение требований к сохранению и использованию объектов культурного наследия, а также за несоблюдение этажности. Подробности выясняются в ходе текущего следствия.

Издание уделило внимание еще одному из фигурантов этого дела — Андрею Занину:

«Стоит отметить, что задержанию Зубкова предшествовало возбуждение уголовного дела в отношении его коллеги — Андрея Занина — замначальника казенного учреждения «ЦОД ГОЧС Курской области». Ранее судимый за аналогичное преступление, Занин был посредником между строительной компанией и экспертными организациями. На днях суд вынес мужчине приговор: выплатить 1 млн 800 тыс. руб. с лишением права в течение 2,5 года осуществлять пожарно-профилактические работы. В этот раз преступный эпизод был связан со зданием бизнес-центра на улице Советской в Курске. По данным областной прокуратуры, к Занину обратился представитель строительной компании, планировавший провести демонтаж здания, и попросил подсудимого помочь с заключением экспертного учреждения. В результате оценка оказалась не в пользу заказчика и сделка сорвалась. Теперь Андрею Занину, возможно, предстоит ответить за новые аналогичные эпизоды».

Эту информацию подтверждает и то, что журналистам рассказал адвокат Занина, Андрей Даньков.

«Да там смешная цена, тысяч 300—400 рублей. Во время обыска в квартире моего подзащитного было найдено свидетельство о праве собственности на гараж. Однако корыстного интереса у Василия Николаевича не было. Да и повлиять на комиссию, которая выдаёт разрешение на ввод в эксплуатацию, он не мог. Филимонов попросил его лишь ускорить процесс получения документов. Зубков, в свою очередь, обратился к людям, чтобы они не затягивали. Кстати, этот гараж несколько месяцев арендовала дочь Василия Николаевича», — цитируют «Курские известия» слова адвоката.

«Защитник отметил, что заместитель губернатора оказался под следствием после того, как один из фигурантов пытался «выторговать» себе лёгкую меру пресечения за другое совершённое преступление».