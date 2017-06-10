Санкт-Петербург, 10 июня, 2017, 19:10 — ИА Регнум. 9 и 10 июня в Петропавловской крепости проходит фесиваль «Крылья на Неве». Главное событие мероприятия — второй этап мирового кубка MotoSurf WorldCup по джет-серфингу. Гонки впервые проводятся в России.

Андрей Пронин ИА REGNUM Набережная

Андрей Пронин ИА REGNUM Спортсмены на берегу

В нашей стране джет-серфинг только начинает свой путь и, судя по тенденции, уже скоро может стать популярным. Основным инструментом спортсменов является доска для серфинга с мотором, способная развивать скорость до 60 км/час. Высокотехнологичная водная машина весит всего 15 кг и обладает двухтактным бензиновым двигателем и запасом бака на три часа езды без остановок. Находясь на гладкой воде, на джет-серфе можно совершать прыжки до 3 метров в высоту.

Андрей Пронин ИА REGNUM Гонка началась

Международные соревнования проходят уже в четвертый раз. Предыдущие гонки были организованы в Европе, США, Бразилии, ОАЭ и Китае. Соревнования проводятся в пять этапов, первый уже состоялся во Франции.

Андрей Пронин ИА REGNUM Скорость

В соревнованиях принимают участие 60 участников из 9 стран, сражаясь за мировое первенство. Помимо соревнований, для гостей фестиваля организованы и другие развлечения: показательные выступления спортсменов, арт-пространство деятелей современного искусства и выступления музыкальных коллективов под открытым небом.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вираж

Сегодня, 10 июня, прошли финальные заезды гонок, которые и определили победителей. Тройка призеров: Лукас Захорский, Себастьян Кубинец и Петр Венцовский. Завершением фестиваля станет праздничный салют и концерт групп «Сегодняночью» и «S.P.O.R.T.».