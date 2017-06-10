Москва, 10 июня, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Власти Катара благодарны России за предложенную помощь, после того как несколько стран разорвали дипломатические отношения с Дохой. Об этом, как передает RT, сообщил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Mid.ru Российско-катарские переговоры

«Хотел бы поблагодарить российские учреждения, которые предложили свою помощь в том, что касается преодоления Катаром тех незаконных мер, которые были введены против нас, — сказал Аль Тани. — Я очень ценю подобное сотрудничество между нашими странами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 г. десять стран разорвали дипломатические отношения с Катаром. Это были: Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские Острова.

Все они обвинили Доху в поддержке терроризма и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте также: Лавров: Москву беспокоит ситуация вокруг Катара

Читайте также: Катар отреагировал на «террористический список»