Астана, 10 июня, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июня, начала свою работу выставка «Астана ЭКСПО-2017», посвященная нетрадиционным источникам энергии. Выставка продлится 3 месяца — до 10 сентября.

Astana.gov.kz На выставке ЭКСПО-2017

На выставке представлены экспозиции 115 стран и 22 международных организаций. Каждая из стран представила свое видение энергетики будущего.

В павильоне США 1 100 квадратных метров, и он состоит из трех частей: Зал 1 — Пространство энергии; Зал 2 — Энергия жизни; Зона пост-шоу. В дополнение к этим мультимедийным презентациям важнейшим компонентом павильона США является программа студентов-посланников, организованная при содействии Фонда «Евразия». Сорок молодых американцев приветствуют и сопровождают посетителей, предоставляя возможность непосредственного взаимодействия со следующим поколением американских новаторов и лидеров. Это студенты и аспиранты, владеющие русским или казахским языками, изучающие предметы от энергетики и экономики до бизнеса и дипломатии.

Павильон России раскрывает тему «Энергия будущего» на примере Русской Арктики — региона, который считается самым перспективным с точки зрения развития альтернативной энергетики в России. В частности, одним из самых ярких элементов экспозиции является настоящая глыба льда из Арктики. Корпорация «Росатом» представляет новое слово в истории ледокольного флота России — перспективную разработку атомного ледокола «Лидер», который сможет преодолевать 4-метровый лед и развивать беспрецедентную скорость.

Павильон ООН представил на ЭКСПО разработки по оазисному орошению, модель небольшой ГРЭС и модель теплицы, работающей на чистой энергии;

Национальный павильон Туркмении является одним из самых больших на территории международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане. Его работу открыл лично глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Там представлены макет установки по получению биогаза из навоза животных, автономный безотходный гелиобиологический комплекс для выращивания растений, кур, шампиньонов в солнечной теплице с биоаккумулятором, парогазовая электростанция — комбинированная электрогенерирующая станция с повышенным КПД, а также другие экспонаты;

Польский павильон представил фотоэлектрические элементы из перовскитов, проекты по газификации угля и переработке биомассы.

Турция в своем павильоне представила различные модели ветровых генераторов, генерирующих энергию, которые страна использует в своем хозяйстве. Очень интересно выглядит проект, представляющий собой модель стекла, которое удерживает как тепло, так и холод. Чтобы ощутить это действие самому, каждый желающий мог пройти по коридору между двумя такими стеклами. Во время его прохождения можно почувствовать, как горячий воздух удерживается между стеклами. Как сказали организаторы, стекло на 40% уменьшает проникновение света и на 50% отводит тепло, что открывает перспективы его использования во многих сферах. Помимо прочего, продукт обладает высокой степенью шумоизоляции.

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