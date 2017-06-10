Москва, 10 июня, 2017, 14:49 — ИА Регнум. С 16 июня по 24 сентября в Музее русского импрессионизма пройдет выставка «Увлечения. Личная коллекция Владимира Спивакова». В экспозицию войдет более 90 работ мастеров различных эпох и стилей.

Анна Остроумова-Лебедева. Фонтанка и Пантелеймоновский мост в Петербурге. 1924

Будучи еще молодым скрипачом, Спиваков серьезно занимался живописью. Несмотря на то, что музыка стала основным делом жизни скрипача и дирижера, изобразительное искусство является одним из главных его увлечений.

Анонимный художник. Бегство в Египет Франция, Эльзас, Кольмар. Вторая половина XIX века

Обширная личная коллекция маэстро состоит из работ русской живописи и графики XIX—XX веков, современного искусства, а также собрания народной подстекольной живописи Западной Европы. В состав экспозиции войдут более 20 «стекол», изображающих образы святых и сюжетные композиции, которые описывают земную жизнь Иисуса Христа.

Анна Остроумова-Лебедева. Фонтанка и Пантелеймоновский мост в Петербурге. 1924

Среди произведений русского искусства рубежа XIX—XX веков на выставке будут представлены образцы театральной графики: работы Александра Бенуа, Константина Коровина, Бориса Шаляпина и Павла Челищева.

Игорь Новиков. Музыка. 1991

Наиболее значимую часть экспозиции составят произведения современного искусства. К этому направлению относятся работы неоакадемиста Егора Острова, нонконформистов Владимира Немухина и Бориса Жутовского, представителя московского концептуализма Игоря Макаревича и художника-кинетиста Александра Григорьева.