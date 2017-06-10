От смычка до кисти: коллекция картин Владимира Спивакова
Москва, 10 июня, 2017, 14:49 — ИА Регнум. С 16 июня по 24 сентября в Музее русского импрессионизма пройдет выставка «Увлечения. Личная коллекция Владимира Спивакова». В экспозицию войдет более 90 работ мастеров различных эпох и стилей.
Будучи еще молодым скрипачом, Спиваков серьезно занимался живописью. Несмотря на то, что музыка стала основным делом жизни скрипача и дирижера, изобразительное искусство является одним из главных его увлечений.
Обширная личная коллекция маэстро состоит из работ русской живописи и графики
Среди произведений русского искусства рубежа
Наиболее значимую часть экспозиции составят произведения современного искусства. К этому направлению относятся работы неоакадемиста Егора Острова, нонконформистов Владимира Немухина и Бориса Жутовского, представителя московского концептуализма Игоря Макаревича и художника-кинетиста Александра Григорьева.