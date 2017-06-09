Москва, 10 июня, 2017, 02:52 — ИА Регнум. Рекордное количество проектов некоммерческих организаций (НКО) подано для участия в конкурсе президентских грантов в 2017 году, сообщили в пресс-службе Фонда президентских грантов.

Фонд президентских грантов

В этом году подано 6 623 заявки. До экспертизы объединенным экспертным советом конкурса президентских грантов допущено 5 933 проекта.

«На конкурс представлено проектов на 40% больше, чем максимальное количество заявок суммарно на конкурс президентских грантов по всем операторам в прошлые годы, и почти в 2 раза больше среднего числа заявок на один конкурс», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в этом году существенно увеличилась доля заявок из регионов за пределами Центрального федерального округа. При этом заявки подали из всех областей, кроме Магаданской.

«Объединенный экспертный совет, заседание которого состоялось 9 июня 2017 г., допустил до экспертизы 5933 проекта, отклонив заявки, которые не соответствовали условиям конкурса (например, если заявителями были организации, не являющиеся некоммерческими и/или неправительственными, или заявки, оформленные с существенными нарушениями условий конкурса)», — уточнили в пресс-службе.

В основном проекты касались охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, проект, связанные с научной деятельностью, образованием, просвещением и соцобслуживанием.

Была подана 681 заявка в сфере сохранения исторической памяти и 579 — в сфере культуры и искусства.

Напомним, генеральным директором нового Фонда президентских грантов назначен бывший советник министра связи и массовых коммуникаций и бывший сотрудник Минэкономразвития Илья Чукалин. Координационный комитет возглавил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.