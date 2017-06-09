Москва, 10 июня, 2017, 00:38 — ИА Регнум. В Государственной думе России призывают украинские власти, правительство Молдавии и Парламентскую ассамблею ОБСЕ остановить действия по размораживанию молдавско-приднестровского конфликта, ведущие к гуманитарной катастрофе в регионе. Об этом, как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», говорит в рекомендациях, выработанных по итогам прошедшего в Госдуме РФ круглого стола на тему: «Влияние Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья».

Kate Bum Добро пожаловать в Тирасполь

Авторы документа призвали отменить или приостановить реализацию решения о совместном молдавско-украинском таможенном и пограничном контроле на приднестровско-украинском участке границы, обеспечить полноценную работу пограничного железнодорожного перехода «Слободка-Колбасна», прекратить политически мотивированное уголовное преследование в отношении представителей органов власти и обычных граждан ПМР и снять банковскую блокаду Приднестровья.

В круглом столе приняли участие российские депутаты, члены Совета Федерации, представители парламента Приднестровья и Партии социалистов Молдавии.

По мнению председателя Верховного совета ПМР Александра Щербы, недружественные действия молдавского правительства в отношении народа Приднестровья осуществляются по инициативе и под нажимом Киева.

Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Леонид Калашников заметил, что Украина, хоть и является официальным гарантом и посредником урегулирования ситуации в Приднестровье, но фактически превращается в сторону конфликта.

Лидер Партии социалистов Молдавии Зинаида Гречаная подвергла критике решение правительства Молдавии о высылке из страны пяти российских дипломатов. Она подчеркнула, что таких прецедентов в истории Молдавии еще не было, отметив, что действия молдавского правительства направлены против собственных граждан.

А тем временем ОБСЕ, которая должна всячески содействовать переговорному процессу, тормозит эту работу — добавил посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев. Он подчеркнул, что для дальнейшего урегулирования нужны твердые гарантии от Украины и Молдавии в том, что они не будут в одностороннем порядке предпринимать действия, ухудшающие положение одной из сторон, в частности Приднестровья.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россию пытаются втянуть в новую войну, и в ближайшее время в Приднестровье возможны провокации. «Зная то, что происходит сегодня, мы на грани провокаций, которые будут устраивать в Приднестровье, и делаться это будет украинскими руками, они уже готовят эти вещи», — сказал Клинцевич.

По его словам, «так называемый «проект Украина» срывается, и понятно, что в ближайшее время Украина никому не будет нужна». «Была нужна Россия, которая должна была втянуться в войну, но на юго-востоке (Украины). Россия в войну не втягивается. Они будут ее втягивать в Приднестровье. Я вам говорю как человек военный», — добавил сенатор. Он отметил также, что провокации будут организованы с учетом того, что в Приднестровье живут 200 тыс. граждан Российской Федерации и находится военный контингент РФ.

По словам сопредседателя Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олега Белякова, Молдавия намеренно пытается дискредитировать и сорвать миротворческую операцию России в Приднестровье. Он пояснил, что Кишинев стремится заменить ныне действующий формат в пользу миссии ОБСЕ, «хотя громогласно об этом не заявляет». Между тем, подчеркнул сопредседатель комиссии, «существующий сейчас формат обеспечивает мир в зоне безопасности и создает возможности для политического диалога».

«Давайте представим, что миротворческая операция прекратит свое существование. Что будет в Зоне безопасности? В эту Зону безопасности, наверное, войдут те же вооруженные формирования, которые ранее были разведены как со стороны Молдовы, так и со стороны Приднестровья. Есть ли гарантия, что данные формирования не будут использованы в каких-то определенных силовых решениях. Таких гарантий нет», — сказал Беляков.

А по мнению первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, если процесс урегулирования провалится, под сомнением окажется существование самой Молдавии. «Вопрос жизни и смерти молдавского государства — в нахождении формулы взаимоотношений с Приднестровьем», — заключил депутат, подчеркнув, что многое в процессе урегулирования будет зависеть от действий Кишинёва.