Минск, 9 июня, 2017, 23:47 — ИА Регнум. 9 июня на стадионе «Борисов-Арена» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы А между сборными Беларуси и Болгарии. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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На 33-й минуте полузащитник «Оренбурга» Михаил Сиваков открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

В конце матча вингер «Немана» Павел Савицки удвоил преимущество хозяев, забив потрясающий гол навесным ударом с угла штрафной после ассиста Станислава Драгуна — 2:0.

На 90-й минуте полузащитник «Левски» Георги Костадинов сократил отставание в счете — 2:1.

Статистика матча (Беларусь/Болгария)

Удары 7/11

Удары в створ 4/6

Владение 38%/62%

Фолы 24/8

На данный момент Беларусь идет на 5-м месте с 5-ю очками. Болгария опустилась на 4-ю позицию с 9-ю очками.

Составы на матч:

Беларусь: Черник, Матвейчик, Алисейко, Политевич, Маевский, Филипенко, Драгун, Сиваков, Баланович, Савицки, Лаптев.

Болгария: Михайлов, Попов, Занев, Чорбаджийски, Манолев, Божиков, Костадинов, Попов, Тонев, Дьяков, Делев.

Главный арбитр матча: Матей Юг.

Предупреждения: Чорбаджийски — 32, Дьяков — 44, Алисейко — 51, Филипенко — 73, Быков — 90.

Голы: Сиваков (пен) 33 — 1:0, Савицки 80 — 2:0, Костадинов 90 — 2:1.