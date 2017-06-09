Лондон, 9 июня, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Полиция Лондона арестовала подозреваемого, которому были предъявлены обвинения в терроризме, сообщает 9 июня Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Представители полиции заявили, что задержанный не причастен к недавним терактам в Манчестере и Лондоне.

Миджанал Хак, арестованный в 2016 году в аэропорту Хитроу по подозрению в подготовке террористических актов, был позднее освобожден под залог, однако после того, как он в указанный срок не явился в правоохранительные органы, его взяли под стражу.

Напомним, 22 мая текущего года террорист-смертник атаковал стадион в Манчестере, погибли 22 человека, более 50 получили ранения.

3 июня автомобиль протаранил группу пешеходов на Лондонском мосту, в автомобиле находились три террориста. После теракта на мосту боевики напали на горожан с ножами в руках. Погибли семь человек, в настоящий момент 18 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).