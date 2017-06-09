Рим, 9 июня, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Более 130 семей итальянской области Трентино-Альто-Адидже заявили, что они будут просить «убежище» в Австрии, чтобы не делать прививки своим детям.

«Родители уже написали президенту Италии Серджио Маттарелла, президенту Австрии Ван дер Беллену, а также в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций в Женеве, — передает в пятницу, 9 июня, информационное агентство ANSA. В заявлении родители написали, что не хотят «травить своих детей»: «убежища просят не только те, кто сбежал от войны, но и те, кто видит ущемление своих прав».

Активисты движения против вакцинации детей изъявили желание переехать в приграничные города Австрии, чтобы избежать обязательных вакцин для детей и штрафов». Похожий случай уже произошел в области в 90-е годы, когда одна семья уехала в Австрию с четырьмя детьми после того, как Верховный суд в Риме постановил отобрать родительские права у отца из-за того, что он не хотел делать прививки своим детям. Потребовалось вмешательство губернатора, чтобы семья снова вернулась в Италию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Италии подписал указ 7 июня об обязательной вакцинации детей. Вдохновителем постановления выступила министр здравоохранения Беатриче Лоренцин, С нового учебного года в Италии детей не будут брать в ясли и детские сады без наличия обязательных прививок. Родителей могут заставить заплатить штраф, если ребенку не будут сделаны недостающие прививки в течение срока, установленного местными органами здравоохранения.