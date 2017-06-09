Москва, 9 июня, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Известный по многолетней судебной тяжбе с IKEA бизнесмен Константин Пономарев арестован по решению Тверского суда Москвы. Об этом 9 июня «Фонтанке» сообщил адвокат Пономарева Андрей Смецкой.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Пономареву вменяется в вину неуплата налогов на сумму более 4,7 млрд рублей, мошенничество, подкуп свидетеля, заведомо ложный донос и дача ложных показаний.

По словам защитника Пономарева, уголовное дело, в частности, связано с длительными тяжбами предпринимателя с электросетевой компанией «Кубаньэнерго», которой он якобы поставил 71 дизель-генераторную установку во время энергетической блокады в Крыму, но не получил за них деньги.

Пономарев тогда заявил, что вернуть оборудование должно именно «Кубаньэнерго», это грозит компании дальнейшими исками в 7,7 млрд рублей, что, по данным издания «Московский монитор», многократно превышает стоимость всех генераторов. В 2016 году судья Краснинского районного суда Смоленской области Ирина Цуцкова признала доводы истца обоснованными, хотя «Кубаньэнерго» уверяли, что спорные генераторы они не арендовали. Апелляция оставила это решение без изменений.

Кроме того, арест связан и с тяжбой с IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов «Мега» в Санкт-Петербурге. В 2016 году по этому спору та же самая судья Цуцкова взыскала с компании 507 млн рублей в пользу Пономарева.

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Как заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Михайлов, представляющий IKEA в судах, возбуждение дела в отношении предпринимателя может свидетельствовать о том, что правоохранительным органам, наконец, удалось доказать осуществление обвиняемым схем с целью получения значительных средств от своих контрагентов в судебном или досудебном порядке.

«Как сегодня сообщили СМИ, уголовные дела возбуждены в том числе по эпизодам, связанным со спором Пономарева с ИКЕА. Мы достаточно давно поняли, что «бизнес» Пономарева заключается в осуществлении различных махинаторских схем по созданию «доказательств» для судов с целью получения значительных средств от своих контрагентов в судебном или досудебном порядке», — заявил Михайлов.

В частности, в Раменском суде Пономарев привлек своих знакомых Власенко и Исаева, и, инициировав 5 гражданских и уголовных дел, добился вынесения актов, содержащих нужные ему выводы в отношении лиц и компаний, не вовлеченных в процесс — в том числе IKEA, напомнил адвокат.

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«Любому грамотному юристу было очевидно что процесс срежиссирован, такие манипуляции попадают под целый ряд статей УК РФ. Мы добились признания тех актов незаконными, но прямых доказательств сговора у нас не было. Считаем, что раз было возбуждено дело, то правоохранительным органам удалось такие доказательства получить», — полагает Михайлов.

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