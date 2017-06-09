Могадишо, 9 июня, 2017, 19:33 — ИА Регнум. По меньшей мере 14 человек погибли в результате перестрелки, когда несколько солдат попытались похитить гуманитарную помощь в Сомали, 9 июня сообщает Associated Press.

DFID Сомали

Несколько солдат напали на распределительный пункт гуманитарной помощи в юго-западном городе Байдабо, куда прибыли десятки тысяч человек для получения продовольствия.

Военнослужащие попытались похитить мешки с гуманитарной помощью, предназначенные для беженцев. Солдаты, охраняющие гуманитарную помощь, попытались их остановить, началась перестрелка, заявил сотрудник полиции Исак Хассан.

По меньшей мере 20 человек получили ранения, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, заявил представитель городского госпиталя Мохамед Ахмед.

Напомним, Сомали, в числе других стран региона, столкнулась с разрушительной засухой, в результате которой погибло значительное поголовье скота, сократился урожай, 6 млн 200 тыс. человек, что составляет около половины населения страны, оказались в условиях голода.

По данным Международной организации по миграции, в середине мая в поисках продовольствия в Байдабо прибыли более 140 тыс. перемещенных лиц, большинство которых составляют дети и подростки.