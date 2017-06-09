Санкт-Петербург, 9 июня, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, награды героям были вручены сегодня, 9 июня, командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенантом Сергеем Захаркиным.

ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Награждение взрывотехников ОМОН

Старший инженер-сапер, майор полиции, руководивший в тот день группой взрывотехников ОМОН, награжден орденом Мужества, а двое его коллег — инженер-сапер и взрывотехник, награждены медалью «За отвагу».

Имена и фамилии награжденных не называются в интересах безопасности военнослужащих.

Как отметили в петербургском Главке Росгвардии, взрывотехники петербургского ОМОНа быстро и четко определили конструкцию взрывного устройства, обнаруженного на станции «Площадь Восстания» рядом с эскалатором у перехода на станцию «Маяковская», приняли верное решение о его немедленном обезвреживании, а затем грамотно и умело выполнили эту опасную работу. Их усилиями угроза второго взрыва в метрополитене была ликвидирована.

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Как сообщалось ранее, днем 3 апреля, еще до взрыва в тоннеле, подозрительная сумка была найдена в вестибюле станции «Площадь Восстания», в самом людном ее месте — рядом с эскалаторным переходом на станцию «Маяковская». Все пассажиры были эвакуированы с платформы станции, поезда следовали мимо без остановок.

На место прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Сумку с помощью саперной кошки переместили в наиболее безопасное место, за одну из колонн платформы. После этого сумка была вскрыта.

Взрывотехники установили, что в ней находится самодельное взрывное устройство, состоящее из металлического корпуса в форме цилиндра, взрывчатого вещества, детонатора и поражающих элементов — металлических шариков. Взрывное устройство было смонтировано в пустом корпусе огнетушителя.

Старшим инженером-сапером было принято решение о незамедлительном обезвреживании данного устройства на месте обнаружения. Взрывотехники ОМОН профессионально справились с этой задачей.

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Напомним, теракт произошел днем 3 апреля в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва, устроенного террористом-смертником, погибли и умерли 15 пассажиров. По версии следствия, террорист Акбаржон Джалилов, приведший в действие бомбу в тоннеле, до этого принес сумку с бомбой на «Площадь Восстания».