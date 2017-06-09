Брюссель, 9 июня, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Европейская комиссия собирается провести переговоры с Россией по поводу газопровода «Северный поток-2», который должен будет пролегать по дну Балтийского моря до Германии. Как сообщил сегодня, 9 июня, в Брюсселе журналистам заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, Еврокомиссия запросила мандат на соответствующее переговоры с Москвой.

Nord-stream.com Строительство газопровода «Северный поток»

По словам Шефчовича, Европейская комиссия сегодня приняла запрос Совета Евросоюза о получении мандата для переговоров с Россией относительно главных принципов по проекту «Северный поток-2». Этот газопровод не способствует целям Энергетического союза ЕС, однако ЕК все же допускает его строительство, отметил представитель ЕК.

«Самое малое, что мы можем сделать, — это убедиться в том, что он будет работать в соответствии с главными нормами энергетического рынка ЕС», — объяснил замглавы ЕК по делам Энергосоюза.

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Несколькими днями ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что необходимо максимально ужесточить подход Евросоюза к строительству газопровода «Северный поток — 2». Туск считает, что этот проект «противоречит интересам» ЕС. The Financial Times передавало, что в письме Туска к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру говорилось о том, что «Северный поток — 2» «сделает нас более зависимыми от российских поставок». Глава Евросовета призвал Юнкера потребовать, чтобы все нормы и политические цели ЕС были полностью учтены в отношении газопровода.

Дело в том, что еще в конце марта 2017 года Еврокомиссия попросила, чтобы министры экономики и энергетики стран — членов ЕС выделили мандат для ведения от их имени переговоров с Россией по поводу строительства «Северного потока-2». В начале апреля Брюссель направил письма в Данию и Швецию с требованием высказать мнение по поводу проекта, в соответствии с которым Россия должна поставлять газ непосредственно в Германию в обход Украины и Польши.

До этого момента ЕК особенно не высказывалась по поводу российского проекта, несмотря на то, что Польша при поддержке США активно выступает против проекта, выгодного и для Германии, и для России, поскольку ЕС было бы сложно занять однозначную позицию против Берлина.

Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечало, что Европейская комиссия хочет напрямую вести переговоры с Москвой по поводу газопровода «Северный поток — 2» для того, чтобы обеспечить соблюдение своих принципов, гарантировать прозрачность и конкуренцию на европейском газовом рынке. К тому же необходимо согласовать правила для той части газопровода, которая будет проходить по дну Балтийского моря, потому как, по мнению Брюссель, для нее не может применяться только российское законодательство.