Санкт-Петербург, 9 июня, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Состояние воды в акватории Санкт-Петербурга не соответствует требованиям санитарного законодательства практически везде, кроме единственного водоёма — озера Безымянное в Красном Селе на юго-западной окраине Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 9 июня, сообщило городское управление Роспотребнадзора.

Цитата из м/ф «Летучий карабль». реж Гарри Бардин. 1979. СССР Болото

Всего управлением было обследовано 24 зоны рекреации водных объектов на предмет соответствия воды и песка требованиям санитарного законодательства.

По состоянию на 5 июня, водная акватория только озера Безымянное соответствует требованиям действующих санитарных норм и правил. При этом наиболее популярные у горожан пляжи Курортного района на Финском заливе и пляж Петропавловской крепости на Неве не выдержали проверку по состоянию воды.

«Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — подчеркнули в Роспотребнадзоре. В то же время качество песка в зонах рекреации в целом соответствует гигиеническим нормативам.

Однако благоустройство территорий рекреационных зон Верхнего Суздальского озера, Среднего Суздальского озера, Нижнего Суздальского озера, Ольгинского водоема, озера Безымянное выполнено не в полном объеме.

«Употребление воды открытых водоёмов для питья, а также заглатывание воды при купании, создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — предупредили в надзорном ведомстве.

Отметим, что такая ситуация давно стала традиционной для Санкт-Петербурга. В 2016 году в городе также только на озере Безымянное вода соответствовала санитарным нормам. В Ленобласти можно было искупаться без риска для здоровья на более чем 20-ти пляжах.

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