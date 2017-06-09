Москва, 9 июня, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Противники законопроекта о «Статусе Москвы» пришли к стенам Госдумы, где проходит второе чтение законопроекта о реновации, чтобы, по их словам, посмотреть в глаза депутатам, которые, по мнению граждан, собираются совершить антиконституционный переворот в России. Об этом 9 июня с места событий сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание Сергея Митрохина во время акции протеста у здания Госдумы

«Они не правы, и, если они это сделают, то могут стать государственными преступниками», — заявила общественный деятель Юлия Галямина.

Что касается требований, которые выдвигают не готовые к переселению москвичи к депутатам, то оно по сути одно. Граждане требуют от парламентариев не принимать данный законопроект, а второе чтение вообще не проводить. Поскольку предложенный мэрией Москвы законопроект, в принципе невозможно улучшить. Он входит в коренное противоречие с 35 статьей Конституции РФ.

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Стоит отметить, что в этот раз к стенам парламента собралось значительно меньшее количество москвичей, в отличие от 6 июня 2017 года, когда проходили парламентские слушания, посвященные проекту так называемой реновации. В целом граждане проявляли спокойствие и выдержку, но нашлись и более активные граждане. Среди последних оказался глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протестная акция у здания Госдумы

Активная позиция политика не устроила полицию, и, как ранее сообщало ИА REGNUM, он был задержан первый раз с плакатом, которым призывал депутатов, сначала провести реновацию в своих головах. Однако вскоре был отпущен, и непродолжительное время спустя был вновь задержан.

«Это политический ход пытаются нас потихонечку, поодиночке разогнать, убрали двух активистов. Он не сделал ничего, у них горит, поэтому они и пытаются, нас поодиночке разобрать», — объяснила задержание Митрохина, еще одна активная противница строительной инициативы московских властей Кэри Гуггенбергер.

«С ним все нормально, держим руку на пульсе. Мы не сдаемся, ведь могли меня забрать, вообще кого угодно, но это не повод, чтобы нам останавливаться. Сергей имеет силу, он депутат, так как он имеет имя, имеет силу, естественно его и забрали», — заключила активистка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Противники законопроекта о «Статусе Москвы» у здания Госдумы

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Госдумы, где 9 июня проходит второе чтение законопроекта о так называемой реновации, а по сути федерального законопроекта в ряде сфер выводящего Москву из подчинения федеральному законодательству, прошли одиночные пикеты. Организаторами которых, выступили глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы Елена Шувалова и Комитет спасения Москвы. Участники одиночных пикетов потребовали от депутатов отклонить законопроект о сносе «хрущёвок» во втором чтении. Активисты считают, что даже после внесения пакета поправок в законопроекте сохранились все антиконституционные положения.

Подробности читайте здесь: «В мозгах бы вам реновацию!»: Госдуму пикетируют противники законопроекта